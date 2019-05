Stadionbau: Sportsenator schlägt Tegel vor

Im Ringen um einen Stadion-Neubau zwischen Hertha und der Stadt Berlin bringt Sportsenator Geisel den Standort Flughafen Tegel als Alternative ins Spiel. Hertha wertet den Vorschlag als «gutes Signal». Die Koalitionspartner sind skeptisch.

Berlin (dpa/bb) - Der Flughafen Tegel könnte nach der geplanten Schließung 2021 statt für Reisende und Urlauber zum Anlaufpunkt für Fußball-Fans werden. Der Berliner Sportsenator Andreas Geisel (SPD) hat in der Debatte über einen Stadionbau des Bundesligisten Hertha BSC einen Standort auf dem in Zukunft geschlossenen Airport vorgeschlagen. «Wenn Hertha einen Neubau in Berlin will, wäre der Flughafen Tegel ein Standort», erklärte Geisel in der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Wir freuen uns, dass Bewegung in das für den Verein sehr wichtige Thema kommt», kommentierte Hertha-Manager Michael Preetz den Vorstoß von Geisel.