Ibisevic geht von Vertragsverlängerung aus

Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic geht davon aus, auch nach Ablauf seiner bis zum Saisonende laufenden Vertrages weiter für den Hauptstadtclub zu spielen. «Ich will bleiben. Wir werden eine Lösung finden», erklärte der Stürmer des Berliner Fußball-Bundesligisten nach dem 4:3-Sieg am Samstag beim FC Augsburg. Auch Hertha-Manager Michael Preetz hatte das Interesse an einer Vertragsverlängerung verkündet: «Wir führen Gespräche mit dem Ziel, dass er noch weiter hier spielen soll.» Der 34 Jahre alte Ibisevic hat seit Sommer 2015 für Hertha in 112 Ligaspielen 38 Tore erzielt. In der aktuellen Saison traf der Bosnier zehn Mal.

© dpa