Maifeld für Hertha-Stadion laut Geisel keine Option

Der Berliner Club will 2025 in eine neue Arena für 55.000 Zuschauer direkt neben dem Olympiastadion umziehen. Die Abgeordnetenhausfraktionen der rot-rot-grünen Koalition in Berlin hatten zuletzt erklärt, dass die von Hertha geplante Arena am bisher geplanten Standort im Olympiapark «nicht zu realisieren» sei. Zuvor hatte eine Genossenschaft, der sechs Häuser mit 24 Wohnungen auf dem geplanten Areal gehören, angekündigt, mit dem Club nicht mehr über einen Verkauf zu verhandeln. Sollte sich die favorisierte Lösung für den Club nicht realisieren lassen, könnte auch ein anderer Standort auf dem mehr als 130 Hektar großen Olympiagelände gesucht werden.