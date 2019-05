Bruno Labbadia neuer Hertha-Trainer?

Die Suche nach einem neuen Chefcoach wird bei Hertha BSC noch einige Zeit dauern. Jetzt wird in Berlin neben anderen Namen auch die Personalie Bruno Labbadia gehandelt.

Hertha sieben Mal in Folge ohne Dreier

Nach sieben sieglosen Bundesligaspielen nacheinander will Hertha zunächst die Saison mit Dardai seriös zu Ende bringen. Am Samstag wollen die Berliner im eigenen Stadion die Negativserie beenden. Dass es dabei gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart geht, soll keine Rolle spielen. «Pal und ich haben uns geschworen, wir kommen hier ganz sauber raus», erklärte Dardai-Assistent Rainer Widmayer in der «Bild»-Zeitung. Der 52 Jahre alte gebürtige Schwabe wechselt im Sommer als Co-Trainer zum VfB. «Ich bin zu 100 Prozent Herthaner und erst in der neuen Saison Stuttgarter», betonte Widmayer.