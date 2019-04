«Tendenz ist okay»: Dardai stolz auf ehrliche Arbeit

Einen Sieg hat Hertha BSC auch im siebten Spiel nacheinander nicht geschafft. Trainer Pal Dardai hat nach dem torlosen Remis bei Eintracht Frankfurt trotzdem einen positiven Trend für die letzten drei Saisonspiele erkannt.

Selbst nach der 80. Minute und Gelb-Rot für Lukas Klünter hatten die Gäste in der Nachspielzeit durch Per Skjelbred die größte Chance. Der Norweger scheiterte frei vor Trapp. «Zum Schluss haben wir hier Matchball. Und das mit zehn Mann», so Dardai, der seinem Team eine aufsteigende Entwicklung bescheinigte. «Die Tendenz ist okay. Jetzt müssen wir gewinnen, dann sind wir raus aus dem Karussell.»