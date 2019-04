Noch vier Mal muss Dardai puzzeln: Was Puskas sagen würde

Hertha-Trainer Dardai sieht sich auch in seinem letzten Partien als Improvisator gefordert. Wieder muss der scheidende Coach sein Team umstellen. Den Kurs, den er viereinhalb Jahre in Berlin fuhr, hält er für kompromisslos. Dafür bemüht der Ungar einen gekannten Landsmann.

Berlin (dpa) - Noch vier Spiele unter Pal Dardai - und der Berliner Fan-Liebling will zumindest noch eine bessere Stimmung zu Hertha BSC zurückbringen. Nach sechs Spielen ohne Sieg und nur einem Törchen in den jüngsten vier Partien soll am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der Europa-League-Überflieger Eintracht Frankfurt überrascht werden. «Wir haben schon eine Idee und werden taktisch variabel sein», erklärte der zum Saisonende scheidende Trainer Dardai vor dem 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga.