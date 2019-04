Marko Grujic zu Atlético Madrid?

Herthas Leihspieler Marko Grujic kennt das Gerücht, kann über seine sportliche Zukunft aber derzeit nichts berichten. Das äußerte der 23 Jahre alte Serbe nach dem Training des Berliner Fußball-Bundesligisten am Mittwoch.

Im nächsten Bundesligaspiel der Berliner, die seit sechs Spielen sieglos sind und in der Tabelle mit 36 Punkten nur noch auf Rang elf stehen, am Samstag bei Eintracht Frankfurt ist Grujic gelb-gesperrt. Bisher hat er 19 Bundesliga-Partien für den Hauptstadtclub bestritten und dabei vier Tore erzielt, konnte Herthas Absturz in der Rückrunde aber auch nicht abwenden.