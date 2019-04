Dardai: «Genieße hier momentan noch Vertrauen»

Hertha-Urgestein Pal Dardai droht das Aus. Die Berliner sollen in der aktuellen Krise bereits auf der Suche nach einem Coach für die kommende Saison sein. Der Trainer gibt sich aber kämpferisch.

Berlin (dpa) - Pal Dardai spielte mit der silbernen Trillerpfeife in seiner rechten Hand, drückte den Rücken durch und hielt ein vehementes Plädoyer in eigener Sache. Trotz der schwärzesten Serie in seiner Zeit als Chefcoach von Hertha BSC und der drohenden Ablösung gibt sich der 43 Jahre alte Ungar demonstrativ kämpferisch und will nichts von einem Vertrauensverlust im Club wissen. «Ich habe vom Manager noch nichts gehört, dass er unzufrieden mit mir ist», sagte Dardai am Montagmorgen am Rand des Trainingsplatzes. «Wenn das so ist, kann er es ruhig sagen - und auch alle anderen. Ich komme mit der richtigen Kritik sehr gut klar.»