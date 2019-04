Hertha muss gegen Hoffenheim improvisieren

Aufgrund der anhaltenden Verletztenmisere reist Fußball-Bundesligist Hertha BSC mit bescheidenen Zielen zum Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim.

«Das Ziel ist ein Punkt, wir können nicht gleich sagen, dass wir da gewinnen werden», sagte Trainer Pal Dardai vor der Begegnung am Sonntag (13.30 Uhr/Eurosport Player) bei einer Pressekonferenz am Freitag in Berlin: «Wir müssen improvisieren, da wir viele Verletzte haben.»