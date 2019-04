Hertha ohne Grujic bei Hoffenheim

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss vorerst auf Marko Grujic verzichten.

Der 22 Jahre alte serbische Stammspieler werde mit seiner Verletzung am rechten Sprunggelenk für die Partie bei 1899 Hoffenheim am Sonntag (13.30 Uhr) ausfallen, teilten die Berliner am Mittwoch mit. Grujic hatte sich die Blessur beim Training am Dienstag zugezogen.