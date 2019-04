Fortuna feiert Klassenverblei, Hertha konsterniert

Durch das 2:1 bei Hertha BSC rechnen selbst die größten Pessimisten bei Fortuna Düsseldorf nicht mehr mit dem Abstieg. Berlins Coach Pal Dardai vermisst die erhoffte Reaktion seines Teams - der Hauptstadtclub steht vor ungemütlichen Tagen.

Berlin (dpa) - «Nie mehr 2. Liga»: Die Fans von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf feierten ausgelassen den fast perfekten Klassenverbleib. Trainer Friedhelm Funkel wollte nach dem 2:1 (1:1)-Sieg bei Hertha BSC zwar nicht wie gefordert zu den Anhängern in die Auswärtskurve - gab aber verbal jede mathematische Zurückhaltung auf. «Jetzt kann ich, glaube ich, sagen, dass wir nächstes Jahr felsenfest in der Fußball-Bundesliga spielen werden», verkündete der 65 Jahre alte Coach stolz. «Alles andere glaubt man mir ja ohnehin nicht mehr.»

Dank des überragenden Doppeltorschützen Benito Raman (35./61. Minute), der schon beim 4:1 in der Hinrunde zweimal getroffen hatte, schob sich Fortuna im Mittelfeld-Duell an den Berlinern vorbei auf Platz zehn. «Das war ein großer Sieg», schwärmte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. «Es war für uns ein gemalter Spieltag.»

Durch die vierte Niederlage in Serie befindet sich Hertha hingegen endgültig in der Krise. Die Fans des Hauptstadtclubs verabschiedeten ihr Team mit einem kurzen, aber kräftigen Pfeifkonzert - und verließen fluchtartig das Olympiastadion.

Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Arne Maier am Freitag im Training und wird den Rest der Saison ausfallen. Die Hoffnung auf eine Teilnahme an der U21-EM in Italien und San Marino im Juni hat der deutsche Junioren-Nationalspieler aber noch nicht aufgegeben. «Mein Ziel ist, für die Europameisterschaft fit zu werden», sagte er.

In der zweiten Halbzeit der munteren Partie schockte wieder Raman die Berliner: Den ersten Versuch des Belgiers wehrte Jarstein in die Mitte ab, beim Nachschuss war der Hertha-Torwart machtlos. «Das ist ein Paradebeispiel», analysierte Lazaro das 1:2. «Stinknormaler Pass auf der Seite in die Tiefe. Wir begleiten nur, lassen ihn flanken - als ginge es um gar nichts mehr in der Bundesliga. Das ist für mich lethargisch verteidigt, da ist kein Wille dahinter.»