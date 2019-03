Olympiastadion «erste Option» für Hertha

Standfuß' CDU-Kollege Andreas Statzkowski hat sich dagegen klar gegen die Neubau-Pläne positioniert und gemeinsam mit Bürgerinitiativen zu einer Diskussion über die Neugestaltung des Olympiaparks geladen. «Eine Diskussion hat bisher nicht stattgefunden», erklärte der ehemalige Berliner Sport-Staatssekretär. Hertha erwartet vom rot-rot-grünen Senat - Berlin ist Eigentümer des Olympiaparks - in diesem Jahr eine Entscheidung. Der Bundesligist will ab 2025 in einer neuen Arena neben dem Olympiastadion spielen.