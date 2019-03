Dardai will «Feuer mit nach Leipzig nehmen»

Trainer Pal Dardai sieht seine vielen Nationalspieler nach deren Länderspiel-Einsätzen neu motiviert.

«Viele haben mit ihren Mannschaften leider verloren. Jetzt wollen sie was zeigen. Das ist auch nicht schlecht», erklärte der Chefcoach des Berliner Fußball-Erstligisten am Mittwoch, «es ist eine neue Motivation.» Der Österreicher Valentino Lazaro sowie die Slowaken Peter Pekarik und Ondrej Duda sind bereits zurück im Teamtraining, die restlichen Auswahl-Akteure sollen am Donnerstag folgen.