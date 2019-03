Hertha kämpft: Heimserie gegen BVB macht Mut

1:0, 0:0, 2:1, 1:1 - Hertha BSC will die jüngste Positivserie gegen den Favoriten Borussia Dortmund im eigenen Stadion fortsetzen. Noch haben die Berliner den Traum von der Rückkehr auf die internationale Bühne nicht aufgegeben. Auf einen Profi wird besonders geschaut.

Berlin (dpa) - Die letzte Heimniederlage gegen den BVB ist fast fünf Jahre her. Danach gab es zwei Hertha-Siege und zwei Remis. Diese Serie will der Berliner Fußball-Bundesligist am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Favoriten halten, auch wenn beide Teams in einer anderen Tabellenregion spielen. Borussia Dortmund kämpft als Tabellenzweiter mit Spitzenreiter Bayern München (beide 57 Punkte) um die Meisterschaft; Hertha BSC hat als Tabellenzehnter (35) nur noch eine Minimalchance auf die Europa League.