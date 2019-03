Hertha-Junioren in Youth League ausgeschieden

Die Hertha-Junioren haben die nächste Sensation in der Youth League verpasst und sind im Achtelfinale ausgeschieden. Das U19-Team von Trainer Michael Hartmann unterlag beim FC Barcelona am Dienstag im Miniestadi mit 0:3 (0:0).

Die Berliner waren dem zweimaligen Sieger des europäischen Wettbewerbs über weite Strecken unterlegen. Moriba Kourouma Kourouma erzielte in der 49. Minute die verdiente Führung für die Katalanen, Alejandro Marqués (80./84.) sorgte per Doppelpack für die Entscheidung. In seiner starken Premierensaison in der Youth League hatte sich der deutsche A-Jugend-Meister in den Playoffs überraschend gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt.