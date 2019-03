Dardai: Selke wird nicht sechs Wochen fehlen

Der angeschlagene Davie Selke könnte bei Hertha BSC schneller zurückkommen als zunächst befürchtet.

Zwar dürfte das nächste Spiel des Berliner Fußball-Bundesligisten am Samstag beim SC Freiburg zu früh kommen für den U21-Europameister. Aber Trainer Pal Dardai wollten einen Einsatz des Stürmers noch nicht hundertprozentig ausschließen. «Wahrscheinlich kann er nicht, aber die Hoffnung ist da. Wenn er im Abschlusstraining voll mitmachen kann, nehmen wir ihn mit», sagte der Ungar am Dienstag zu Beginn der Trainingswoche.

Der zuletzt fehlende Verteidiger Marvin Plattenhardt und Mittelfeldspieler Per Skjelbred sollen in den nächsten Tagen ins Teamtraining zurückkehren. Maximilian Mittelstädt plagte sich mit leichten Muskelproblemen, war aber bei der ersten Übungseinheit der Woche mit dabei. Noch warten auf sein Comeback muss der seit November verletzte Javairo Dilrosun. Der 20 Jahre alte niederländische Nationalspieler war zwar am Sonntag beim 2:1-Sieg der U23 von Hertha gegen Bischofswerda wieder am Ball. «Man sieht aber, dass er noch Spielpraxis braucht», sagte Dardai.