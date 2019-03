Hertha ohne Heimsieg: Ende der Misere gegen Mainz soll her

Mitten in der Karnevalssaison geht es für Hertha BSC gegen den FSV Mainz 05. Die Berliner wollen die Rheinhessen auf Distanz halten. Die personelle Lage bleibt angespannt.

Berlin (dpa/bb) - Hertha BSC will ein weiteres Abrutschen in der Fußball-Bundesliga verhindern. Im Spiel gegen den FSV Mainz 05 soll am Samstag (15.30 Uhr) der erste Heimsieg des Jahres 2019 her. «Wir wollen gewinnen, sind Favorit, weil wir zu Hause spielen», sagte Berlins Coach Pal Dardai vor der Partie. Für Hertha sah es in der Rückrunde zuhause bisher nicht gut aus - in drei Spielen gelang noch kein Sieg. Der bislang letzte Erfolg gegen die Mainzer liegt zudem mehr als zwei Jahre zurück.