Hertha hofft auf Torunarigha-Rückkehr

Trotz zahlreicher Personalprobleme will Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga endlich den ersten Heimsieg des Jahres. In der Partie gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss Trainer Pal Dardai zwar auf Vladimir Darida (Muskelverletzung) und Karim Rekik (rot-gesperrt) verzichten. U21-Nationalspieler Jordan Torunarigha könnte nach Achillessehnenproblemen allerdings zurückkehren. «Er hat heute mittrainiert. Es ist aber noch nicht ganz sicher, die Chancen stehen 50 zu 50», erklärte Dardai am Donnerstag.

© dpa

Der Ungar bleibt trotz der vielen Ausfälle in der laufenden Saison optimistisch, obwohl der Hauptstadtclub als Tabellen-Zehnter (32 Punkte) vor dem 24. Spieltag den direkten Anschluss zu den Europacup-Plätzen verloren hat. «Bisher haben wir das ganz gut kompensiert», sagte Dardai zu den anhaltenden Personalproblemen. Der Einsatz von Per Skjelbred (Infekt) gegen Mainz ist noch fraglich. Javairo Dilrosun soll nach längerer Pause erst wieder in der U23 Spielpraxis sammeln. Mathew Leckie dagegen wird wieder in den Kader rücken. «Langsam kann ich Doktor Dardai sein», scherzte der Coach.

Vedad Ibisevic sitzt gegen Mainz zu Beginn wieder nur auf der Bank. Dardai lobt den Kapitän dafür, dass er «sehr professionell» mit der Situation umgehe. «Er war nicht einmal beleidigt, wenn er nicht gespielt hat», berichtete der Trainer. Hertha-Manager Michael Preetz sieht die laufenden Vertragsverhandlungen - der bisherige Kontrakt mit dem 34-Jährigen Stürmer läuft zum Saisonende aus - durch dessen geringe Spielzeit in diesem Jahr nicht belastet: «Ich kann mir nichts daraus ableiten für den Ausgang der Gespräche.»