Lange Warten der Hertha: Als noch Beer und Hoeneß stürmten

Als noch die Club-Legenden Kliemann und Beer kickten, gewann Hertha das letzte Mal in München - das war 1977. Die aktuelle gute Serie gegen Bayern macht dem Außenseiter Mut. Es müsste aber alles stimmen.

Berlin (dpa) - Für Hertha spielten noch die Legenden Michael Sziedat, Uwe Kliemann und Erich «Ete» Beer - bei Bayern stürmten Uli Hoeneß, Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge: So lange zurück liegt der letzte Sieg der Berliner in München. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nimmt das aktuelle Hertha-Team von Trainer Pal Dardai einen neuen Anlauf, um das über 40 Jahre lange Warten zu beenden. Am 29. Oktober 1977 hatte es letztmals einen Berliner Dreier beim FC Bayern gegeben.