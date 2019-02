Herthas U19-Coach: Pariser gut unter Druck gesetzt

Nach dem Erreichen des Achtelfinals der UEFA Youth League wünscht sich Herthas U19-Coach Michael Hartmann ein Heimspiel.

«Es ist eine besondere Sache für die Spieler und natürlich auch den Verein», sagte der Trainer. Gegen wen die Herthaner spielen werden, wird sich bei der Auslosung am kommenden Freitag (14.00 Uhr) zeigen. Mögliche Gegner am 12. oder 13. März sind neben Schwergewichten wie Real Madrid und FC Barcelona auch der einzige weitere deutsche Vertreter, die TSG 1899 Hoffenheim.

Hartmann lobte seine Mannschaft nach dem Sieg (2:1) über Paris St. Germain am Dienstag. Zwar waren seine Spieler nach Trainer-Einschätzung in der ersten Halbzeit noch etwas nervös. In der zweiten Hälfte hätten sie die Unsicherheit aber abgelegt und die Pariser aggressiv unter Druck gesetzt - das Ergebnis waren zwei Treffer in der Schlussphase.