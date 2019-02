Hertha nach Spiel geschockt: Dardai verteidigt Ibisevic

Spieler und Trainer können es auch mit einem Tag Abstand noch nicht fassen. Das Last-Minute-Tor von Oldie Pizarro bringt Hertha um den Lohn eines guten Spiels. Vorwürfe gibt es nicht, obwohl die Berliner Mauer löchrig war. Auch den Kapitän nimmt Coach Dardai in Schutz.

Berlin (dpa) - Auch am Tag nach Claudio Pizarros Altersrekord-Tor befand sich Hertha BSC noch in Schockstarre. «Die Stimmung ist nicht gut, das ist normal. Es einfach runterzuschlucken, ist schwierig», berichtete Trainer Pal Dardai am Sonntag von den Befindlichkeiten im Team. «Da bist du kaputt von so einer Szene.» Statt eines Sprungs auf Platz sechs in der Fußball-Bundesliga bleibt Hertha als Neunter (32 Punkte) hinter den Europa-League-Rängen zurück.