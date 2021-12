Füchse nach turbulenter Woche: «Mannschaft hat geantwortet»

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat eine turbulente Woche mit einer zum Teil glänzenden Vorstellung abgeschlossen. «Wir haben als Mannschaft eine Antwort gegeben, die seines gleichen sucht. Es hat gezeigt, wie sehr die Mannschaft funktioniert und wie sehr sie will und wie sehr sie zusammengewachsen ist», sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar nach dem 31:24-Auswärtssieg bei Frisch Auf Göppingen am Sonntag.

«Ein Sieg in Göppingen ist nicht selbstverständlich. Mir war wichtig, dass wir den Respekt gegenüber Schiedsrichtern und anderen Mannschaften behalten», sagte Kretzschmar rückblickend auf die Ereignisse beim Pokal-Aus in Lemgo. Deshalb sei gegen Göppingen der Kopf auch wieder frei gewesen, so der 48-Jährige.