Füchse schaffen gegen Hamburg eine «kleine Überraschung»

Einen derart überzeugenden Auftritt hatte bei den Füchsen Berlin sicherlich niemand erwartet. «Ich bin überglücklich, dass wir das in der Konstellation und mit der Aufstellung gemeistert haben. Das war so vielleicht eine kleine Überraschung», sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 34:30 gegen den HSV Handball am Sonntag.

Bei drei Verletzten und sieben Corona-Infizierten musste der 27-Jährige auf mehr als die Hälfte seines Kaders verzichten. Mit Aushilfsspielern aus den verschiedensten Teilen der Berliner Kaderschmiede schafften es die Füchse jedoch, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. «Wir hatten sicherlich unter der Woche unsere Zweifel, was die Abwehr angeht», sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar. Der Ex-Nationalspieler durfte dann aber doch eine schnell verschiebende und kompakt agierende Defensive beobachten.

Wiederholt zwangen die Hausherren die Gäste aus Hamburg zu technischen Fehlern und konnten dadurch leichte Tore im Gegenstoß oder über die zweite Welle erzielen. Insgesamt kam das angeschlagene Team letztlich auf bemerkenswerte 34 Tore. «Hut ab vor der Mannschaft. Vor allem unsere Außen sind zur Höchstform aufgelaufen», sagte Siewert. Auf der linken Außenbahn verwandelte Milos Vujovic neun Bälle, Hans Lindberg auf der anderen Seite traf sogar elf Mal.

Obwohl Siewert in der vergangenen Woche sieben Nachwuchsspieler in den Kader integrieren musste, leisteten sich die Füchse im Angriff nur wenige Fehler. «Da waren viele Faktoren, die uns gelungen sind. Jeder hat Verantwortung übernommen», sagte Siewert. Kretzschmar ergänzte: «Ich glaube, wir können wahnsinnig stolz sein. Auf den Sieg, aber auch auf die Art und Weise, wie wir gesiegt haben.»

Bereits am Dienstag (18.15 Uhr/ Sky) müssen die Füchse im Achtelfinale des DHB-Pokals beim TBV Lemgo Lippe antreten (18.15 Uhr/ Sky). «Wir werden mit dem gleichen Plan ins nächste Spiel gehen und versuchen, das Beste daraus zu machen», sagte Siewert.