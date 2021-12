Banges Warten bei den Füchsen Berlin nach Corona-Fällen

Die Füchse Berlin mussten unverrichteter Dinge wieder heimreisen. Und das nicht mal zusammen. Nach positiven Corona-Tests und der Absage des Spiels bei den Rhein-Neckar Löwen begann beim Handball-Bundesligisten das großen Bangen, ob womöglich noch mehr Spieler in Quarantäne müssen. «Wir hoffen, dass keine positiven Fälle dazukommen, was leider durchaus möglich ist», sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar. Im schlimmsten Fall muss das gesamte Team erstmal isoliert werden.

Erneute Schnelltests vor Ankunft in der Spielstätte hätten am Abend schließlich weitere positive Befunde im Kader ergeben. «Eine Kettenreaktion mit weiteren Infektionen» sei nicht auszuschließen gewesen, die Partie gegen die Löwen wurde kurzfristig abgesagt. Die insgesamt vier positiv Getesteten reisten getrennt von der Mannschaft per Pkw und nicht im Bus zurück. Das Quartett befindet sich bereits Quarantäne.

Wie es weitergeht, ist zunächst offen, alles hängt von den Ergebnissen der PCR-Tests ab, die am Sonntag in Berlin vorgenommen wurden. Schon am Dienstag steht für die Füchse eigentlich mit dem Spiel in der European League bei Pfadi Winterthur in der Schweiz (20.45 Uhr/DAZN) die nächste Partie an. Geplant war, an diesem Montag nach Zürich zu fliegen. In der Liga sollen die Füchse am kommenden Sonntag den HSV Hamburg empfangen.