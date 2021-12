Füchse müssen bis zur Winterpause auf Michalczik verzichten

Marian Michalczik vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin muss sich einem operativen Eingriff unterziehen. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Bänderverletzung, die einen Ausfall bis zur Winterpause nach sich ziehen wird, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der 24 Jahre alte Rückraumspieler hatte sich im Spiel der European League gegen Pfadi Winterthur am Dienstag am Sprunggelenk verletzt.

Nach Nils Lichtlein ist Michalczik der zweite Rückraumspieler der Berliner, der für diesen Zeitraum ersetzt werden muss. Damit hält die Verletzungsmisere bei den Füchsen an, die zuvor bereits mehrere Wochen auf Kapitän Paul Drux, Fabian Wiede und Viran Morros verzichten mussten.