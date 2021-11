Füchse feiern nach BHC-Sieg die Rückkehr von Wiede und Drux

Der höchste Saisonsieg der Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga war für die Verantwortlichen fast nebensächlich. Viel wichtiger als der 32:17-Heimsieg gegen den Bergischen HC war am Sonntag, dass in Fabian Wiede, Paul Drux und Viran Morros drei wichtige Pfeiler im Team nach Verletzungspause zurückkehrten. «Es war klar zu sehen, wozu wir in der Lage sind, wenn der Kader voll ist», sagte Sportvorstand Sport Stefan Kretzschmar.

Das Trio fand trotz wochenlanger Pause gegen den BHC gleich wieder ins Spiel, ein Verdienst des Trainers, wie Kretzschmar fand. «Das Entscheidende war, diese Spieler wieder einzubauen. Das hat Jaron Siewert vom Timing her überragend gelöst. Alle hatten ihre Spielanteile. Das war eine starke Leistung von der ganzen Mannschaft».

Besonderes Lob gab es für Wiede, der im Angriff für deutlich Belebung sorgte. «Er kann den Unterschied ausmachen», meinte Kretzschmar. Und auch Siewert freute sich über die Rückkehr des 27-Jährigen. «Er ist extrem wichtig für uns im Tempospiel und im Positionsangriff», sagte er. Auch wenn der Nationalspieler noch nicht wieder voll durchzog. «Man hat sich nicht so ganz Sachen getraut, die man vorher gemacht hatte. Aber ich glaube, das kommt von Spiel zu Spiel», sagte er.

Morros und Drux kamen zunächst nur in der Deckung zum Einsatz. «Das war so geplant», verriet Drux, der wie Wiede auch noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. «Es ist auf jeden Fall noch nicht perfekt. Aber es war gut, mal zu testen, wie weit man ist. Ich hoffe, dass es bald besser wird», sagte er.

Ob Drux auch am Dienstag dabei sein wird, ist noch offen. Dann geht es daheim in der European League gegen den Schweizer Meister Pfadi Winterthur (20.45 Uhr/DAZN). «Ein Gegner, der jedes Spiel feiert und seine Chance sucht. Da dürfen wir jetzt nicht reingehen und denken in der European League geht es von alleine. Da sind wir Tabellenführer und das wollen wir auch verteidigen», sagte Siewert.