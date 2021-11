Kretzschmar nach Pleite enttäuscht: «Grenzen aufgezeigt»

Die Enttäuschung bei den Füchsen Berlin war groß. Mit hängenden Köpfen verließen die Handballer am Samstagabend nach der klaren 29:33-Heimpleite im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer SC Magdeburg das Spielfeld der Max-Schmeling-Halle. «Wir sind traurig. Aber heute sind uns die Grenzen aufgezeigt worden», sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar.

Die Füchse hatten vor der Partie betont, eine gute Torhüterleistung zu benötigen. Doch die Defensive war zu oft überfordert mit dem Tempo der Gäste. «Da will ich Dejan Milosavljev aber keine Vorwürfe machen, weil Magdeburg seine Wurfsituationen auch einfach gut kreiert hat», sagte Kretzschmar. Ausschlaggebend war letztlich die zu hohe Fehlerquote. «Wir machen einfach viel zu viele Fehler in der Vorwärtsbewegung. Das sind dann einfach zu viele Tore, die im Tempospiel gefallen sind. Das ist uns vorher so nicht passiert», sagte Trainer Jaron Siewert.

Nach den Niederlagen in den Spitzenspielen gegen Flensburg und Magdeburg sind die Füchse erst einmal wieder in der Realität angekommen. «Wir hatten einen guten Flow und wurden vielleicht zu hoch gefeiert und vielleicht zu hoch eingeschätzt», sagte Kretzschmar, der sein Team dennoch in den Top Sechs der Liga sieht. «Wir sind in der Qualität nicht über diesen Mannschaften. Aber wir können mit diesen Mannschaften mithalten», sagte er weiter.