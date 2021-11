Füchse Berlin kassieren in Flensburg erste Saison-Niederlage

Die Füchse Berlin haben ihre erste Saisonniederlage erlitten. Nach zuletzt saisonübergreifend 23 ungeschlagenen Partien verloren die Berliner am Mittwoch nach einer schwachen ersten Hälfte beim Vizemeister SG Flensburg Handewitt mit 23:28 (9:15). Die Berliner waren bleiben aber trotzdem Tabellenzweiter, drei Punkte hinter Tabellenführer SC Magdeburg, der am Samstag zu Gast in Berlin ist. Beste Berliner Werfer waren Jacob Holm mit sechs und Lasse Andersson mit fünf Toren.

© dpa

Trainer Jaron Siewert musste auf die verletzten Nationalspieler Paul Drux und Fabian Wiede verzichten. Sein Team wirkte aber von Beginn an nervös. Bis zum 2:2 war die Partie offen, dann überrollten die Gastgeber die Berliner. Den Füchsen fehlte im Angriff die Struktur und die Kaltschnäuzigkeit. Immer wieder scheiterten sie an Flensburg-Keeper Benjamin Buric, der allein in der ersten Hälfte elf Paraden zeigte.

Auf der Gegenseite bekam Dejan Milosavljev kaum einen Ball zu fassen - fast jeder Angriff der Gastgeber war ein Treffer. Nach gut 20 Minuten kam Fredrik Genz in den Kasten. Aber auch er konnte keine Wende herbeiführen. Nur zwei Paraden gab es bei den Füchsen in der ersten Hälfte zu sehen. Bis auf 14:8 zog Flensburg davon vor der Pause davon.

Nach dem Seitenwechsel kam Milosavljev ins Tor zurück, es änderte sich aber nichts. Flensburg bestrafte mit den lautstarken Fans im Rücken jeden Fehler der Füchse und zog wieder davon. Mitte der zweiten Hälfte betrug der Rückstand schon neun Tore (15:24). Spätestens damit war die Partie entschieden. Näher als fünf Tore kamen die Füchse danach nicht mehr heran.