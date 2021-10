Kiel-Remis: Füchse wollen nichts von Meisterschaft hören

Seltene Harmonie herrschte am Sonntag bei den Füchsen Berlin und dem Kontrahenten THW Kiel in der Einschätzung des 28:28-Remis im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga. «Es war ein Klasse-Handballspiel. Die Intensität beider Mannschaften war beeindruckend», sagte Stefan Kretzschmar, Vorstand Sport bei den Berlinern. Und für THW-Trainer Filip Jicha war es ein «Spitzenspiel, was man eigentlich von der Champions League kennt».

Der Kieler Trainer machte die Füchse dann auch kurzerhand zum Titelanwärter. «Die Berliner haben untermauert, dass sie um die Meisterschaft spielen wollen. Und obwohl die Saison noch jung ist, werden sie ein Wort mitreden», sagte Jicha. Doch das verwunderte die Füchse-Verantwortlichen dann doch etwas. «Dass wir dieses Jahr gleich um die Meisterschaft spielen, ist glaube ich dem Trainer und mir neu. Das sollte jetzt auch nicht die Losung für die nächsten Wochen sein», sagte Kretzschmar.

Der Ex-Nationalspieler betonte noch einmal, «dass wir den Abstand zu Kiel und Flensburg sukzessive verringern wollen. Das ist das große Ziel mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben.» Und doch bleiben die Füchse nach sechs Spieltagen weiter ungeschlagen und in der Spitzengruppe der Liga. Momentan treten sie wie ein absolutes Topteam auf. «Es gibt kein Grund, tiefzustapeln», sagte Kretzschmar.

Deshalb wollen die Berliner ihren Lauf fortführen. Am Donnerstag geht es bei dem TSV Hannover-Burgdorf (19.05 Uhr/Sky) weiter. «Da wird man dann sehen, wie viel dieser eine Punkt wert ist, ob wir das wirklich vergolden können», sagte Trainer Jaron Siewert. Kretzschmar sieht dafür gute Chancen. «Wir wissen, in was für einem Flow wir sind. Und wir sehen, wie der Teamgeist der Mannschaft ist, wie das Selbstvertrauen steigt. In dem würden wir uns gerne noch ein paar Wochen bewegen, vielleicht auch bis zum Ende der Saison», sagte er.