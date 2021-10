Füchse erkämpfen sich Punkt im Spitzenspiel gegen THW Kiel

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter ungeschlagen, haben aber ihren ersten Punktverlust in dieser Saison hinnehmen müssen. Die Hauptstädter erkämpften sich am Sonntag im Spitzenspiel gegen den deutschen Meister THW Kiel ein 28:28 (14:14). Damit bleiben die Füchse Tabellendritter. Bester Berliner Werfer vor 3650 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling war Lasse Andersson mit fünf Toren.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie mit viel Tempo. Die ersten Fehler machten die Füchse, die Kiel prompt bestrafte. So liefen die Gastgeber nach einer 2:1-Führung erst einmal einem knappen Rückstand hinterher. Die Partie blieb aber weiter ausgeglichen, nach acht Minuten glichen die Füchse wieder zum 4:4 aus.

Doch Kiel konnte sich anschließend wieder absetzen (13:10), weil sich die Füchse gegen die nun offensivere Deckung der Norddeutschen schwerer taten. Doch in der Defensive legten sie eine Schippe drauf und nun waren es die Paraden von Keeeper Dejan Milosavljev, die die Berliner wieder heranbrachten. Kurz vor der Pause glich Hans Lindberg von der Siebenmeterlinie wieder aus.

Gleich nach dem Seitenwechsel gingen die Füchse nach lange Zeit wieder in Führung (15:14). Aber die Berliner haderten mit einigen umstrittenen Schiedsrichterinnenentscheidungen zu ihren Ungunsten. Vor allem bei der Verteilung der Zeitstrafen. Der überragende Milosavljev hielt sein Team aber mit vielen Paraden weiter im Spiel und die Führung wechselte hin und her. 37 Sekunden vor Ende sorgte Lindberg für den erneuten Ausgleich. Den letzten Wurf von Sander Sagosen parierte Milosavljev.