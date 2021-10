Füchse heiß auf Spitzenspiel gegen Kiel: «Maximum der Liga»

Die Füchse Berlin gehen mit Respekt, aber auch mit Selbstvertrauen in das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga. Am Sonntag empfangen die Berliner in der Max-Schmeling-Halle den deutschen Meister THW Kiel (14.00 Uhr/Sky). «Sie sind das Maximum in der Liga, mit dem man sich messen kann und die nächste größere Hürde. Dafür brauchen wir eine Topleistung in allen Mannschaftsteilen», sagte Trainer Jaron Siewert am Freitag. Die Halle wird mit 3800 Personen erstmalig unter den Corona-Auflagen komplett ausgelastet sein.

Die Füchse sind Tabellendritter, Kiel steht einen Platz davor. Beide Teams haben bisher in der Liga alle ihre Spiele gewonnen. «Wir konnten zuletzt sehr, sehr viel Selbstvertrauen tanken», sagte Siewert. Auch Spielmacher Jacob Holm sieht sein Team auf einem guten Weg. «Diese Serie ist natürlich schön, wir spielen derzeit einen sehr guten Handball», sagte der Däne.

Das Heimspiel gegen Kiel könnte für die Füchse deshalb richtungsweisend sein. Ein Erfolg könnte «viel Energie freisetzen», so der Füchse-Coach. Die Lust ist deshalb groß. «Du spielst gegen die besten Spieler der Welt, da braucht es keine Extra-Motivation», sagte Holm. Die Berliner schielen zudem auf einen Champions-League-Platz. «Deshalb wird es interessant zu sehen sein, wo wir gegen Kiel stehen. Das ist genau der richtige Gegner für den Kampf um einen Champions-League-Platz», sagte Holm.

Wer allerdings am Sonntag spielen kann, ist noch offen. «Wir hatten jetzt zwei Spiele, die sehr viel Kraft gekostet haben und bei den Spielern ihre Spulen hinterlassen haben. Gefühlt ist der Rhythmus im Moment richtig hart», sagte Siewert. Marian Michalczik, der zuletzt wegen Flüssigkeit im Knie gefehlt hatte, wird wohl wieder mitwirken können.