Füchse begeistert: «Angefühlt wie in alten Zeiten»

Die Fans der Füchse Berlin waren begeistert - und das tat auch den Spielern gut. «Die Fans im Rücken zu spüren, ist schon sehr wichtig. Man hat die Halle schon gemerkt», sagte Handball-Nationalspieler Fabian Wiede nach dem 35:30-Heimsieg am Sonntag gegen Erlangen - der fünfte Erfolg im fünften Bundesliga-Saisonspiel. Wiede: «Wir haben viele gute Lösungen gefunden. Im Angriff gab es sogar nichts zu kritisieren. Wir sind sehr gut drauf und spielen einen guten Handball.»

Das kommt auch bei den Fans immer besser an. Die 3300 Fans machten richtig Lärm in der Max-Schmeling-Halle. «Das hat sich schon wieder so angefühlt wie in alten Zeiten, in denen die Halle voll war und in der Stimmung und Alarm war», sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar.