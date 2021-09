Füchse erleichtert nach Weiterkommen in Europa

Bei den Füchsen herrschte nach dem Erreichen der Gruppenphase der European League große Erleichterung. «Das war elementar wichtig und die absolute Priorität für diese Aufgabe», sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Nach dem 33:29-Heimsieg am Dienstag gegen den polnischen Club Azoty-Pulawy und dem klaren Hinspielerfolg mit acht Toren hat der Handball-Bundesligist die Qualifikation gemeistert.

Das Ziel ist wie in jedem Jahr nun das Final Four. Doch Kretzschmar sieht wachsende Konkurrenz. «Dieser Wettbewerb ist diese Saison brutal und schon eine Steigerung zum letzten Jahr. Es gibt dieses Jahr viel mehr Favoriten, das Final Four zu erreichen», sagte er. Die Gruppenauslosung folgt am Donnerstag. Wunschgegner hat die Handball-Ikone aber keine. «Vielleicht mal eine direkte und einfache Anreise», betonte er.