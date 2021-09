Füchse Berlin gewinnen problemlos: Vereinsrekord eingestellt

Die Füchse Berlin haben ihre positive Serie fortgesetzt und konnten in der Handball-Bundesliga den dritten Sieg im dritten Spiel feiern. Am Donnerstagabend gewannen die Berliner bei der MT Melsungen souverän mit 33:25 (15:9). Bester Berliner Werfer war Hans Lindberg mit sechs Toren.

In der Rothenbach-Halle in Kassel gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichen. Zwar begannen die Füchse konzentriert in der Defensive und konnten die Gastgeber zu ungenauen Abspielen zwingen, doch blieb auch der Angriff der Berliner nicht fehlerfrei. So verbuchten nach zehn gespielten Minuten beide Mannschaften erst drei Treffer auf ihrem Konto.