European League: Füchse Berlin gegen Azoty-Pulawy aus Polen

Die Füchse Berlin haben in der zweiten Qualifikationsrunde der EHF European League im Handball eine machbare Aufgabe zugelost bekommen. Der Vorjahresfinalist aus der Hauptstadt trifft auf den polnischen Club KS Azoty-Pulawy SA. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. «Ein Gegner, den wir ernst nehmen müssen. Dennoch sind wir einem Hammerlos, was durchaus möglich gewesen wäre, aus dem Weg gegangen. Wir haben gute Chancen, in die Gruppenphase einzuziehen», sagte Trainer Jaron Siewert.

© dpa

Das Hinspiel findet am 21. September in Polen statt. Das Rückspiel folgt dann eine Woche später in Berlin. Der Sieger des Duells steht in der Gruppenphase, die am 19. Oktober startet.

Azoty-Pulawy schloss die vergangene Saison als Tabellendritter in Polen ab. International ist das Team bisher nur wenig in Erscheinung getreten. Vor zwei Jahren scheiterten das Team im damaligen EHF-Pokal in der Qualifikation. Die Füchse hingegen konnten diesen Wettbewerb bereits zweimal gewinnen - 2015 und 2018. Im vergangenen Jahr schafften es die Berliner bis ins Finale, unterlagen dort aber dem Ligakonkurrenten SC Magdeburg.