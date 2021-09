Füchse Berlin feiern gelungene Generalprobe in Dresden

Die Füchse Berlin haben eine gelungene Generalprobe vor dem Start in die Handball-Bundesliga gefeiert. Im letzten Testspiel siegten die Berliner am Donnerstagabend bei Zweitligist HC Elbflorenz Dresden mit 36:28 (20:13). Bester Berliner Werfer war Milos Vujovic mit sieben Toren.

Am kommenden Donnerstag starten die Füchse mit einem Heimspiel gegen die HSG Wetzlar (19.05 Uhr/Sky) in die Pflichtspielsaison. In Dresden musste Trainer Jaron Siewert auf die verletzten Fabian Wiede und Viran Morros verzichten. Die Berliner benötigten einige Zeit, in die Partie zu finden.