Füchse wollen Gojun und Ernst mit Sieg verabschieden

Die Füchse Berlin wollen nach einem wechselhaften und langen Jahr ihre Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden. Am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga empfangen die Berliner am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle den Bergischen HC (15.30 Uhr/Sky). «Wir haben natürlich schon das Ziel, jetzt auch das letzte Spiel zu gewinnen», kündigte Trainer Jaron Siewert an.

Denn die Füchse haben einen Lauf und die letzten neun Spiele alle gewonnen. Mit einem weiteren Sieg würden sie die Saison auf Platz vier beenden. «Wir haben in den letzten Wochen überragend gespielt. Diese Serie ist einfach rund, wenn wir sie mit einem Sieg abschließen und dieses Gefühl auch mit in die nächste Saison mit rüber nehmen können», sagte der Füchse-Trainer. Sportlich geht es aber um nicht allzu viel, die Qualifikation für die European League ist bereits perfekt.

Emotional wird es aber dennoch werden. Denn für Abwehrchef Jakov Gojun (35) und Simon Ernst (27) wird es das letzte Spiel im Füchse-Trikot werden. Gojun wechselt nach Zagreb, Ernst nach Leipzig. «Zwei Super-Typen. Wir wollen sie deshalb mit einem Sieg gebührend verabschieden. Deswegen mache ich mir von der Einstellung gar keine Sorgen, dass wir da Vollgas geben», sagte Siewert.

Der Füchse-Coach hätte vor allem den Kroaten Gojun gerne behalten. Sechs Jahre spielte er in Berlin. «Er hat uns in der zweiten Saisonhälfte gut getan und uns wieder Sicherheit gegeben», sagte Siewert. Aber in der Corona-Krise waren die Füchse zum Sparen gezwungen. Für Siewert ist es ein großer Verlust. «Wir werden erst dann sehen, wenn sie wirklich weg sind, was fehlen wird», so der Füchse-Trainer weiter.