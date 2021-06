Füchse Berlin wollen in Melsungen Platz vier verteidigen

Zwei Spiele müssen die Füchse Berlin bis zum Saisonende der Handball-Bundesliga noch absolvieren. Das erste am Mittwochabend (19.00 Uhr/Sky) bei der MT Melsungen. «Im Hinspiel haben sie uns schon alles abverlangt und das wird jetzt nicht anders sein», sagte Trainer Jaron Siewert. Nach acht Siegen nacheinander ist bei den Berlinern aber genug Selbstbewusstsein vorhanden. «Ich finde, die letzten Wochen haben wir ein gutes Niveau erreicht und das müssen wir jetzt halten», ergänzte der Füchse-Coach.

Die Kräfte der Spieler neigen sich aber dem Ende. Auch, weil es nach einer langen Saison zuletzt wieder eng getaktete Spiele gab. «Aber zum Glück spielen die anderen Mannschaften den gleichen Rhythmus», sagte Siewert. Und dennoch: «Die Saison fordert ihren Tribut. Die Akkus sind leer.» So kam schon Kapitän Paul Drux zu ihm und sagte, dass er einfach nicht mehr auf 100 Prozent käme, nicht einmal 90. «Aber das, was wir haben, werden wir reinhauen. Und das wird nicht weniger sein, als das, was Melsungen hat», sagte Siewert.