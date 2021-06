Füchse Berlin schaffen die Europapokal-Qualifikation

Das Handball-Bundesligist siegte am Samstagabend (19. Juni 2021) vor 700 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen HBW Balingen-Weilstetten mit 36:30 (19:15). Die Füchse kletterten in der Tabelle auf Platz vier und sind damit zwei Spieltage vor Ende bereits für die European League qualifiziert. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit zehn und Lasse Andersson mit fünf Toren.