Füchse «wahrscheinlich größter Stolperstein» für Flensburg

Das Auswärtsspiel der Füchse Berlin beim Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt bringt einige Brisanz mit sich. Zum einen brauchen die Hauptstädter am Donnerstagabend (19.00 Uhr/Sky) jeden Punkt, um in der Handball-Bundesliga selbst noch Platz vier zu erreichen, zum anderen dürfen sich die Norddeutschen auch keinen Ausrutscher erlauben. «Wir sind ja wahrscheinlich der größte Stolperstein, den sie auf dem Weg zur Meisterschaft noch haben», sagte Kapitän Paul Drux.

Die Berliner gehen ohnehin als Außenseiter in die Partie. In den letzten Jahren gab es für sie in Flensburg nur wenig zu holen. Nur einmal konnten sie 2017 im Pokal dort gewinnen. «Natürlich haben wir großen Respekt. Sie sind eine sehr, sehr starke Mannschaft», sagte Drux.