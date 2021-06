Füchse Berlin feiern Arbeitssieg gegen Nordhorn

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga den sechsten Sieg in Serie gefeiert. Am Sonntag siegte der Hauptstadtclub vor 350 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die HSG Nordhorn-Lingen mit 29:25 (14:11). Die Berliner hatten gegen den Abstiegskandidaten aber lange Zeit große Mühe, festigten damit dennoch ihren fünften Tabellenplatz. Beste Werfer waren Lasse Andersson und Hans Lindberg mit je fünf Toren.

Bei den Füchsen war nach monatelanger Verletzungspause Linksaußen Milos Vujovic wieder dabei. Die Gastgeber gingen von Beginn an in Führung, taten sich aber zunächst gegen die sehr körperbetont agierenden Nordhorner schwer. Einige technische Fehler und Fehlwürfe sorgten dafür, dass die Partie zunächst eng blieb.

Einige gute Paraden von Keeper Dejan Milosavljev und eine gute Abwehr sorgten Mitte der ersten Hälfte dafür, dass sich die Füchse mit 10:6 erstmalig etwas absetzen konnten. Die Gastgeber versäumten es aber, sich noch vor Pause deutlicher abzusetzen.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Füchse die Führung zunächst weiter ausbauen, bis auf 19:14 zogen sie davon. Doch anschließend leisteten sich die Hausherren wieder einige Unkonzentriertheiten, so dass Nordhorn auf zwei Tore herankam (21:19). Doch Berlin hatte immer eine Antwort und brachten am Ende den Sieg ins Ziel.