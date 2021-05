Füchse kämpfen gegen Lemgo um Europa

Nur vier Tage nach der bitteren Finalpleite in der European League gegen Magdeburg erwartet die Füchse Berlin wieder der Alltag in de Handball-Bundesliga. Am Donnerstag empfangen die Berliner in der Max-Schmeling-Halle den TBV Lemgo (19.00 Uhr/Sky). «Man kann so eine Finalniederlage aber relativ schnell wieder gerade rücken. Und du kannst schnell wieder in so einen Alltag übergehen, der dich ablenkt», sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar.

© dpa

Durch die Finalpleite konnten sich die Füchse noch nicht für Europa in der kommenden Saison qualifizieren. Der internationale Wettbewerb ist aber das Ziel. «Wir wollen und müssen europäisch spielen. Da müssen wir die letzten Spiele noch alles dran setzen», sagte Kretzschmar. Aktuell sind die Füchse Tabellensechster, Platz vier soll es am Ende sein. «Da dürfen wir uns keine Fehler mehr erlauben. Die Bedeutung ist jetzt umso höher», sagte Trainer Jaron Siewert.

Doch die Konkurrenz um die Plätze ist groß. «Es ist ja alles eng beieinander. Da kämpfen jetzt viele um die gleichen Plätze», sagte Siewert. Selbst Lemgo als Tabellenzehnter liegt nur drei Minuspunkte hinter den Berlinern. Die Ostwestfalen haben am Montag noch gegen Kiel gespielt und damit eine ähnlich kurze Vorbereitungszeit wie die Füchse. «Das schadet in jedem Fall nicht, dass sie eine ähnliche Vorbelastung haben wie wir», sagte Siewert.

Trotzdem müssen die Füchse ihre Finalpleite schnell aus den Köpfen bekommen. «Wie man in das Spiel reinkommt, wird deshalb enorm wichtig sein», meinte Siewert. Nun soll sich zeigen, wie gefestigt die Mannschaft wirklich ist. «Am Ende unterschieden sich gute und weniger gute Mannschaften darin, wie lange man braucht, um wieder aufzustehen. Man kann fallen, aber die große Kunst ist, immer wieder aufzustehen. Und vielleicht noch einen Ticken stärker herauszugehen. Denn die Wochen davor waren ja gut», sagte der Füchse-Coach.