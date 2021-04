Füchse bestreiten zweites EHF-Halbfinale: Magdeburg beginnt

Die Füchse Berlin bestreiten das zweite Halbfinalspiel in der EHF European League gegen die Rhein-Neckar Löwen. Das gab die Europäische Handballförderation am Mittwoch in Wien bekannt. Somit treffen die Berliner am 22. Mai um 20.45 Uhr in der Mannheimer SAP-Arena auf den Gastgeber. Im ersten Halbfinale kämpft der SC Magdeburg gegen den polnischen Vizemeister Wisla Plock um den Einzug in das Endspiel (18.00 Uhr).

© dpa

Am Tag darauf treffen die Sieger der Halbfinalspiele um 20.30 Uhr aufeinander. Die Verlierer tragen ab 18.00 Uhr das Spiel um den dritten Platz aus.

© Bundesdruckerei GmbH Werden Sie jetzt Antwortgeber! Wir begeistern uns für digitale Daten und sichere Identitäten. Sie auch? Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns im Team: bdr.de/karriere mehr