Füchse Berlin weiter im Abwärtstrend: «Definitiv zu wenig»

Die nächste unnötige Heimpleite traf die Füchse Berlin hart. «Das ist extrem bitter. Der Sieg war zum Greifen nah», sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 27:28 (12:18) gegen den SC DHfK Leipzig. Erst drei Sekunden vor dem Ende kassierten die Hauptstädter am Samstagabend den entscheidenden Gegentreffer. Statt dem erhofften Befreiungsschlag zu landen, setzte sich der Abwärtstrend fort. Von den letzten acht Spielen in der Handball-Bundesliga gingen sechs verloren.

Warum das so ist, zeigte sich vor allem in den ersten vierzig Minuten gegen die Sachsen. Phasenweise wurden die Füchse überrannt und lagen schon mit acht Toren zurück. «40 Minuten waren sie uns in allen Belangen überlegen. Das darf einfach nicht passieren, zu Hause gegen Leipzig mit acht Toren zurückzuliegen», sagte Siewert. «Das war definitiv zu wenig von uns allen.»

Siewert bemängelte deshalb vor allem die Einstellung. Während die Leipziger Bank bei jedem noch so kleinem Erfolgserlebnis lautstark durch die leere Halle schrie, war es bei den Berlinern deutlich ruhiger. «Das ist definitiv der ausschlaggebende Punkt gewesen. Sie haben sich an jeder positiven Aktion hochgezogen und wir haben vielleicht gedacht, das wird schon werden. Aber das war das genaue Gegenteil. Und wenn du erstmal den Motor abgestellt hast, ihn dann wieder hochzufahren, ist dann manchmal schwerer», klagte Siewert.

Die Füchse kamen aber wieder in Fahrt, und beinahe hätte es an diesem Abend noch ein Happy End gegeben. Denn ab der 40. Minute waren sie plötzlich da und gingen nach einem 9:0-Lauf vier Minuten vor Ende wieder in Führung. «Wir haben dann ein paar Paraden bekommen, die uns dann gepuscht haben. Da haben wir uns in einen kleinen Rausch gespielt», sagte Nationalspieler Fabian Wiede.