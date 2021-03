Füchse-Trainer trotz Sieg mit Kritik - Chancen für Nachwuchs

Die Füchse Berlin haben die Enttäuschung über die jüngste Niederlage in der Handball-Bundesliga mit dem großen Schritt in Richtung Viertelfinale der EHF European League verarbeitet. «Mit der Vorbelastung am Sonntag war ich absolut zufrieden», sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 35:27-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel bei den Fivers in Wien zwei Tage nach der deutlichen Niederlage in Magdeburg.

Damit dürfte das Rückspiel am nächsten Dienstag in Berlin (20.45 Uhr/DAZN) nur noch Formsache sein. «Ich glaube, wir haben uns eine ganz gute Ausgangslage erarbeitet», sagte Siewert aber noch zurückhaltend. Vielleicht auch deshalb, weil ihm sein Team in der ersten Hälfte gar nicht gefiel. «Da waren wir vom Kopf und von der Bereitschaft einfach nicht da», kritisierte er vor allem Defensivleistung. Doch auch im Angriff hätte man «die eine oder andere Chance noch mehr nutzen können.»

Doch eine klare Steigerung in der zweiten Hälfte bewahrte die Füchse vor einem neuerlichen Rückschlag. «Das war schon stark, was wir in der Abwehr da geleistet haben», sagte Siewert. Mit der klaren Führung im Rücken konnte der Füchse-Trainer sogar dem Nachwuchs einige Spielminuten geben. «Sie konnten internationale Luft schnuppern und so viel für ihren Karriereweg mitnehmen», sagte Siewert.

Neben Niels Lichtlein und Maxim Orlov freute sich besonders Marcel Nowak über sein Europapokal-Debüt. «Das ist natürlich eine geile Erfahrung. Denn Europapokal ist noch mal eine Stufe höher als die Bundesliga», sagte der 19 Jahre alte Rückraumspieler. Dabei gelangen ihm in der Schlussphase auch zwei Tore. «Das waren meine beiden ersten Tore im Profibereich. Ich freue mich sehr drüber und das macht auch stolz», sagte er.