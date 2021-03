Kretzschmar übt Kritik nach Niederlage: «Erwarte mehr»

Bei den Füchsen Berlin war Sportvorstand Stefan Kretzschmar nach der 24:29-Pleite am Sonntag im Ostderby beim SC Magdeburg zunächst bemüht, auch positive Aspekte zu finden. «Emotional ist man natürlich enttäuscht. Aber neben Schatten war auch Licht. Wir haben es in der Abwehr gut gelöst und da habe ich ein gutes Engagement gesehen», sagte er. Doch das gute Spiel der Anfangsphase konnten die Füchse einmal mehr nicht halten.

Deshalb bleiben die Berliner gegen ein Team der Top Vier punktlos. «Wir sind momentan doch noch nicht so weit, wie ich und einige andere dachten», sagte Kretzschmar. Der Ex-Profi kündigte Einzelgespräche für die nächsten Tage an, denn nicht mit jeder Leistung war er einverstanden: «Bei einigen Spielern ist mir das von der Ausstrahlung und der Körpersprache zu wenig. Da erwarte ich mehr.»

Vor allem die Torwartleistung und der Rückraum standen im Fokus der Kritik. «Eine Parade in der zweiten Halbzeit, da gewinnst du in Magdeburg natürlich nichts», sagte er. Und auch der Rückraum strahlte zu wenig Torgefahr aus. «Wir gehen zu viel parallel und keiner hat das Selbstvertrauen, in die Tiefe zu gehen», fand er. Trainer Jaron Siewert sieht darin vor allem ein mentales Problem. «Wir wissen ja, dass wir zu viele Fehler machen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen in den Köpfen drin», sagte der Coach.