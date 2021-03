Vom Bankdrücker zum Matchwinner: Füchse Berlin feiern Ernst

Bei den Füchsen Berlin war der Held nach dem 28:25-Heimsieg gegen Minden schnell gefunden. Simon Ernst avancierte vom Bankdrücker zum Matchwinner. «Für uns war er einer der wichtigsten Spieler heute», lobte ihn Trainer Jaron Siewert. Der Spielmacher machte vier Treffer und überzeugte durch seine Spielregie. «Ich bin sehr glücklich. Ich wusste gar nicht, dass Handball spielen so anstrengend ist», sagte der gebürtige Dürener.

Denn in dieser Saison saß Simon Ernst zuvor meist auf der Bank, bekam oft nur wenige Spielminuten. Nach seiner Rückkehr nach seinem dritten Kreuzbandriss zu Saisonbeginn kämpfte er sich langsam zurück. «Ich weiß meine Rolle einzuschätzen. Dass ich da sein muss, wenn ich gebraucht werde. Und wenn es nur fünf Minuten im Spiel sind», sagte Ernst.

Aber da mit dem verletzten Paul Drux, dem mit Coronavirus infizierten Dänen Jacob Holm und auch Lasse Andersson, der als Vorsichtsmaßnahme isoliert wurde, gleich drei Rückraumspieler fehlten, stand Ernst plötzlich wieder in der Startformation. «Es ist ja schon ganz schön lange her, dass ich von Anfang an spielen durfte. Zuletzt vor anderthalb Jahren», sagte der 26-Jährige.