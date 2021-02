Füchse reisen zum THW Kiel: «Man kann nur überraschen»

Die Füchse Berlin erwartet nach zuletzt drei Niederlagen in Serie in der Handball-Bundesliga die nächste schwierige Aufgabe. Der Hauptstadtclub tritt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim deutschen Meister THW Kiel an. Für Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar scheinen die Rollen deshalb klar verteilt: «Im Prinzip kann man da nur überraschen. Unter der jetzigen Voraussetzung traut uns niemand einen Sieg zu oder, dass wir einen Punkt mitnehmen.»

© dpa

Zumal die Füchse in Kiel eine wahrhaft gruselige Bilanz vorzuweisen haben. Noch nie konnten die Berliner dort punkten, verließen stets als Verlierer die Ostseehalle. Kretzschmar sieht sein Team aber trotzdem unter Druck. «Den will ich unserer Mannschaft nicht nehmen. Es ist kein leichtes Spiel. Du darfst dich auch gegen Kiel nicht unter Wert verkaufen oder abschlachten lassen», warnte er.

Denn trotz der trüben Bilanz rechnet sich der Berliner Sportvorstand auch beim Meister etwas aus. «Es ist nicht so, dass unsere Mannschaft da zum Sonntagsausflug hinreist. Ich erwarte, dass wir dagegen halten und dass wir uns eine Chance offenlassen, bis zum Schluss das Spiel für uns entscheiden zu können», sagte Kretzschmar. Dies wird aber nur gelingen, wenn die Füchse sich nach ihren zuletzt schwachen Auftritten steigern.

Der European-League-Erfolg am Mittwoch in Nimes war deshalb wichtig, um wieder mehr Sicherheit im eigenen Spiel zu haben. «Es wird die Herausforderung sein, dass unsere Jungs in dieser Situation das maximale Selbstvertrauen rausholen und couragiert auftreten», forderte Kretzschmar.

Dass Kiel zuletzt in Corona-Quarantäne weilte und anschließend drei Spiele in nur fünf Tagen absolvierte, sieht Kretzschmar nicht als Vorteil. «Ob die Belastung jetzt schon eine Rolle spielt, kann man nur spekulieren. Für Kiel ist das natürlich ein hartes Pensum, für uns aber auch. Wir haben auch vier Spiele in sieben Tagen gemacht», sagte der Ex-Nationalspieler. Die Chancen auf eine Überraschung sind für ihn deshalb nicht gestiegen: «Da jetzt zu sagen, wenn man in Kiel eine Chance hat, dann jetzt, davon bin ich weit entfernt.»