Füchse nach Nimes - Punktverluste am Grünen Tisch?

Nur drei Tage nach der ernüchternden Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen müssen die Füchse Berlin wieder in der European League ran. Am Mittwoch treten die Berliner beim französischen Klub USAM Nimes Gard an (18.45 Uhr/DAZN) und können dabei den Einzug ins Achtelfinale endgültig klar machen. «Eine Mannschaft, die sehr dynamischen Handball spielt und hinten in der Abwehr sehr robust zur Sache geht», warnte Trainer Jaron Siewert.

© dpa

Erst vergangene Woche hatten die Füchse beim 34:34-Remis daheim einen Sieg gegen den Tabellensechsten der französischen Liga leichtfertig verschenkt. «Da haben wir gesehen, was sie können», sagte Siewert. Die Berliner sind noch Tabellenführer der Gruppe B, Nimes liegt als Dritter aber nur einen Zähler dahinter. Ein Erfolg wäre deshalb besonders wertvoll. Denn möglicherweise ist es für die Füchse schon das letzte Gruppenspiel.

Eigentlich wollten die Füchse noch am Dienstag ihr Spiel beim slowakischen Vertreter Tatran Presov bestreiten. Da die Slowakei aber ein Corona-Risikogebiet ist, mussten die Berliner das Spiel absagen. Dasselbe Szenario droht auch für das Heimspiel kommenden Dienstag gegen Sporting Lissabon. Portugal gilt ebenso als Hochrisikogebiet und deren Teams dürfen aktuell in Deutschland nicht einreisen - ohne nötige Quarantäne. «Wir sind im Austausch mit der EHF und suchen nach Lösungen», sagte Manager Bob Hanning.

Da auch schon das Hinspiel in Lissabon zweimal abgesagt wurde, stünden also noch drei Gruppenspiele für die Füchse an. Aber es gibt kaum noch mögliche Termine. Denn am 23. März beginnt bereits das Achtelfinale. Möglicherweise werden die Spiele deshalb am Grünen Tisch entschieden. Wie, ist noch offen. «Die EHF wird schauen, wer die Absage verschuldet hat», meinte Hanning.

Im schlimmsten Falle für die Füchse werden die Spiele jeweils als Sieg für das Heimteam gewertet. Da die Berliner zwei der drei offenen Partien auswärts hätten bestreiten müssen, drohen deshalb zwei Niederlagen und der mögliche Gruppensieg wäre weg. «Aber wir sind ja trotzdem im Achtelfinale», sagte Hanning. Die ersten vier Teams der Sechsergruppe kommen weiter. Mit einer schlechteren Platzierung droht aber ein schwierigerer Gegner. «Aber wenn man das Turnier gewinnen will, muss man sowieso jeden schlagen», gab sich Hanning gelassen.