Keine Zeit für Füchse-Frust: Berlin bleibt im Spielstress

Zur Frustbewältigung bleibt den Füchsen Berlin nur wenig Zeit. «Am Ende sind wir natürlich enttäuscht. Wir haben uns mehr ausgerechnet, wir haben uns mehr vorgestellt», sagte Trainer Jaron Siewert nach der 29:33-Heimniederlage am Donnerstagabend gegen Flensburg. Trotz ordentlicher Leistung verloren die Berliner das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gegen effektivere Norddeutsche.

Die Enttäuschung muss aber schnell verdaut werden. Denn schon am Sonntag erwarten die drittplatzierten Füchse in der Max-Schmeling-Halle die Rhein-Neckar Löwen (13.30 Uhr/Sky) - den Tabellenzweiten - zum Verfolgerduell. Es bleiben also nur zwei Tage Zeit zur Vorbereitung. Gegen Flensburg war es sogar nur einer. «Also ist das schon mal um einiges mehr», sagte Siewert.